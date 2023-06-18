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Нидерланды - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нидерланды - Италия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: uefa.com
Обе команды, очевидно, хотели другого результата в Лиге наций, но теперь вынуждены бороться только за звание третьей команды на турнире. Достаточная ли у них для этого мотивация? Будет ли желание сражаться за победу любой ценой? Возможно, немного больше захотят выиграть Нидерланды, ведь они выступают перед родными болельщиками. Другое дело, что и Италия после победы на Евро-2020 провинилась перед собственными фанатами.
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Лига наций УЕФА. Матч за третье место
18 июня. Начало в 16:00
Нидерланды – Италия
Трансляция – MEGOGO
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