Нидерланды - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды, очевидно, хотели другого результата в Лиге наций, но теперь вынуждены бороться только за звание третьей команды на турнире. Достаточная ли у них для этого мотивация? Будет ли желание сражаться за победу любой ценой? Возможно, немного больше захотят выиграть Нидерланды, ведь они выступают перед родными болельщиками. Другое дело, что и Италия после победы на Евро-2020 провинилась перед собственными фанатами.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига наций УЕФА. Матч за третье место

18 июня. Начало в 16:00

Нидерланды – Италия

Трансляция – MEGOGO