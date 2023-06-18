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Нидерланды - Италия 0:2. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Лига наций УЕФА
Обновлено
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Подопечные Манчини забили дважды в первые 20 минут

Нидерланды - Италия 0:2. Обзор матча и видео голов (обновляется)

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Сейчас проходит матч за бронзовые медали Лиги наций сезона 2022/23. Счет во встрече уже на 6-й минуте открыли итальянцы - точно пробил защитник "Интера" Федерико Димарко. А через 14 минут подопечные Роберто Манчини удвоили преимущество.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Нидерланды - Италия 0:2

Голы: Димарко 6, Фраттези 20

Гол Димарко

Гол Фраттези

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В статье: Италия Нидерланды
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