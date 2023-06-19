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Определился лучший игрок финала Лиги наций Хорватия - Испания
Не из победителей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 18 июня состоялся финал Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Основное время и овертаймы прошли без забитых голов. Судьба золота решилась в серии пенальти, где удачливее оказались испанцы - 5:4.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник хорватов Марцело Брозович. 30-летний хавбек "шашечных" провел всю игру. Футболист "Интера" также реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.
К слову, сборная Испании впервые в своей истории стала победителем Лиги наций.
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