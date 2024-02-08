Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция

В четверг, восьмого февраля, состоится церемония жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет фигурировать и сборная Украины.

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Она будет сеяться из второй корзины Дивизиона В.

Потенциальные соперники:

первая корзина – Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;

– Австрия, Чехия, Англия, Уэльс; третья корзина – Словения, Ирландия, Албания, Черногория;

– Словения, Ирландия, Албания, Черногория; четвертая корзина – Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Прямая видеотрансляция начнется в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1

Жеребьевка Лиги наций 2024/25

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1