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Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция

Лига наций УЕФА

Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция

Фото: uefa.com

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В четверг, восьмого февраля, состоится церемония жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет фигурировать и сборная Украины.

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Она будет сеяться из второй корзины Дивизиона В.

Потенциальные соперники:

  • первая корзина – Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
  • третья корзина – Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
  • четвертая корзина – Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Прямая видеотрансляция начнется в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1

Жеребьевка Лиги наций 2024/25

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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