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Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: uefa.com
В четверг, восьмого февраля, состоится церемония жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет фигурировать и сборная Украины.
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Она будет сеяться из второй корзины Дивизиона В.
Потенциальные соперники:
- первая корзина – Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
- третья корзина – Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
- четвертая корзина – Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
Прямая видеотрансляция начнется в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1
Жеребьевка Лиги наций 2024/25
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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