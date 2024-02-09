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Наставник сборной Грузии: С нетерпением ждем встречи с хорошими командами
Грузины попали в группу В1 с Украиной, Чехией и Албанией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Грузии, которая вместе с Чехией и Албанией является соперником нашей национальной команды в группе В1 Лиги наций-2024/2025, Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки турнира.
"Несколько лет назад сборная Грузии играла в Лиге D, а сейчас это команда Лиги B, что свидетельствует о том, что грузинский футбол - на правильном пути. Мы с нетерпением ждем встречи с хорошими командами.
Это будет тяжелая группа, но мы учимся в таких матчах", - цитирует французского специалиста официальный сайт Грузинской футбольной федерации.
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