Наставник сборной Грузии: С нетерпением ждем встречи с хорошими командами

Главный тренер сборной Грузии, которая вместе с Чехией и Албанией является соперником нашей национальной команды в группе В1 Лиги наций-2024/2025, Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки турнира.

"Несколько лет назад сборная Грузии играла в Лиге D, а сейчас это команда Лиги B, что свидетельствует о том, что грузинский футбол - на правильном пути. Мы с нетерпением ждем встречи с хорошими командами.

Это будет тяжелая группа, но мы учимся в таких матчах", - цитирует французского специалиста официальный сайт Грузинской футбольной федерации.