УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение дисквалифицировать Родри и Альваро Морату на один матч.

Как сообщает пресс-служба организации, футболисты сборной Испании получили наказание за "несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 Родри и Мората громко скандировали лозунг: "Гибралтар – испанский" (Гибралтар является спорной территорией, на которую претендуют как Испания, так и Великобритания).

Таким образом, оба футболиста пропустят стартовый матч "Фурии Рохи" против Сербии в Лиги Наций. Эта игра состоится 5 сентября.