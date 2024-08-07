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УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024
Политическое заявление не прошло бесследно
Getty Images/Global Images Ukraine
Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение дисквалифицировать Родри и Альваро Морату на один матч.
Как сообщает пресс-служба организации, футболисты сборной Испании получили наказание за "несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности.
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Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 Родри и Мората громко скандировали лозунг: "Гибралтар – испанский" (Гибралтар является спорной территорией, на которую претендуют как Испания, так и Великобритания).
Таким образом, оба футболиста пропустят стартовый матч "Фурии Рохи" против Сербии в Лиги Наций. Эта игра состоится 5 сентября.
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