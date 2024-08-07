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УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024

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Политическое заявление не прошло бесследно

УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение дисквалифицировать Родри и Альваро Морату на один матч.

Как сообщает пресс-служба организации, футболисты сборной Испании получили наказание за "несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности.

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Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 Родри и Мората громко скандировали лозунг: "Гибралтар – испанский" (Гибралтар является спорной территорией, на которую претендуют как Испания, так и Великобритания).

Таким образом, оба футболиста пропустят стартовый матч "Фурии Рохи" против Сербии в Лиги Наций. Эта игра состоится 5 сентября.

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Испания УЕФА Альваро Мората дисквалификация Гибралтар Родри
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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