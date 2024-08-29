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Без Рюдигера, Гнабри и Горецки. Сборная Германии огласила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Также уже нет в списке завершившего карьеру Нойера

Без Рюдигера, Гнабри и Горецки. Сборная Германии огласила заявку на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Германии опубликовала свою заявку на матчи Лиги Наций против Венгрии и Нидерландов.

В шорт-лист Юлиана Нагельсманна попали следующие игроки:

  • Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген
  • Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Джонатан Та
  • Полузащитники: Роберт Андрих, Эмре Джан, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц
  • Нападающие: Максимиллиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Дениз Ундав.

Стоит отметить отсутствие в списке полузащитников "Баварии" Сержа Гнабри и Леона Горецки, а также защитника "Реала" Антонио Рюдигера (ему дан отдых).

Напомним, что против Венгрии Германия сыграет 7 сентября, а с Нидерландами - 10 сентября.

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Германия Нидерланды Венгрия Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
DFB
Опубликовал: Александр Бураков
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