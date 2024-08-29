Без Рюдигера, Гнабри и Горецки. Сборная Германии огласила заявку на матчи Лиги наций

Пресс-служба сборной Германии опубликовала свою заявку на матчи Лиги Наций против Венгрии и Нидерландов.

В шорт-лист Юлиана Нагельсманна попали следующие игроки:

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген

Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Джонатан Та

Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Джонатан Та Полузащитники: Роберт Андрих, Эмре Джан, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц

Роберт Андрих, Эмре Джан, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц Нападающие: Максимиллиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Дениз Ундав.

Стоит отметить отсутствие в списке полузащитников "Баварии" Сержа Гнабри и Леона Горецки, а также защитника "Реала" Антонио Рюдигера (ему дан отдых).

Напомним, что против Венгрии Германия сыграет 7 сентября, а с Нидерландами - 10 сентября.