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Без Рюдигера, Гнабри и Горецки. Сборная Германии огласила заявку на матчи Лиги наций
Также уже нет в списке завершившего карьеру Нойера
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Германии опубликовала свою заявку на матчи Лиги Наций против Венгрии и Нидерландов.
В шорт-лист Юлиана Нагельсманна попали следующие игроки:
- Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген
- Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Джонатан Та
- Полузащитники: Роберт Андрих, Эмре Джан, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц
- Нападающие: Максимиллиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Дениз Ундав.
Стоит отметить отсутствие в списке полузащитников "Баварии" Сержа Гнабри и Леона Горецки, а также защитника "Реала" Антонио Рюдигера (ему дан отдых).
Напомним, что против Венгрии Германия сыграет 7 сентября, а с Нидерландами - 10 сентября.
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Источник:DFB
Опубликовал: Александр Бураков
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