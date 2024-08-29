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Есть два новичка. Сборная Франции огласила заявку на матчи Лиги наций
Дешам сделал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Опубликована заявка сборной Франции на следующие два матча против Италии и Бельгии в рамках Лиги наций.
В список вошли:
- Вратари: Альфонс Ареола, Майк Меньян, Брис Самба.
- Защитники: Джонатан Клаусс, Уэсли Фофана, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Вильям Салиба, Дайо Упамекано.
- Полузащитники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Ману Коне, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери.
- Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн.
Стоит отметить, что для Ману Коне и Майкла Олисе это первый вызов в стан "трёхцветных" в карьере.
6 сентября Франция сыграет с Италией, 9 сентября - против Бельгии.
???????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????????— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 29, 2024
???? The France squad for the next two Nations League matches, against Italy ???????? and Belgium ????????
First call-ups for ???????????????? ????????????????́ and ???????????????????????????? ???????????????????? ????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bkJ2HFn4jD
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