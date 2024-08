Есть два новичка. Сборная Франции огласила заявку на матчи Лиги наций

Опубликована заявка сборной Франции на следующие два матча против Италии и Бельгии в рамках Лиги наций.

В список вошли:

Стоит отметить, что для Ману Коне и Майкла Олисе это первый вызов в стан "трёхцветных" в карьере.

6 сентября Франция сыграет с Италией, 9 сентября - против Бельгии.

