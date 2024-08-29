Есть два новичка. Сборная Франции огласила заявку на матчи Лиги наций

Опубликована заявка сборной Франции на следующие два матча против Италии и Бельгии в рамках Лиги наций.

В список вошли:

Вратари: Альфонс Ареола, Майк Меньян, Брис Самба.

Альфонс Ареола, Майк Меньян, Брис Самба. Защитники: Джонатан Клаусс, Уэсли Фофана, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Вильям Салиба, Дайо Упамекано.

Джонатан Клаусс, Уэсли Фофана, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Вильям Салиба, Дайо Упамекано. Полузащитники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Ману Коне, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери.

Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Ману Коне, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери. Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн.

Стоит отметить, что для Ману Коне и Майкла Олисе это первый вызов в стан "трёхцветных" в карьере.

6 сентября Франция сыграет с Италией, 9 сентября - против Бельгии.