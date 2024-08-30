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Без Лукаку и Троссарда. Сборная Бельгии огласила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Выбор Доменико Тедеско

Без Лукаку и Троссарда. Сборная Бельгии огласила заявку на матчи Лиги наций

Фото: rbfa.be

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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско опубликовал заявку команды на сентябрьские матчи Лиги наций против Израиля и Франции (6 и 9 числа соответственно).

Вратари: Кун Кастелс ("Аль-Кадсия"), Томас Камински ("Лутон Таун"), Матц Селс ("Ноттингем Форест").

Защитники: Зено Дебаст ("Спортинг"), Артюр Теат ("Айнтрахт", Франкфурт), Ваут Фас ("Лестер Сити"), Тома Менье ("Лилль"), Тимоти Кастань ("Фулхэм"), Максим де Кайпер ("Брюгге"), Кони Де Винтер ("Дженоа").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта") Орель Мангаля ("Лион"), Артур Вермерен ("РБ Лейпциг"), Амаду Онана ("Астон Вилла").

Нападающие: Алексис Салемакерс ("Милан"), Арне Энгельс ("Аугсбург"), Доди Лукебакио ("Севилья"), Йохан Бакайоко (ПСВ), Лоис Опенда ("РБ Лейпциг"), Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Жюльен Дюранвиль ("Боруссия" Дортмунд).

Интересно, что не нашлось места вингеру "Арсенала" Леандро Троссарду и нападающему "Наполи" Ромелу Лукаку.

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Источник:
rbfa.be
Опубликовал: Алина Ерофеева
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