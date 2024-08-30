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Чемпион Евро-2024 огласил заявку на матчи Лиги наций
Без Мораты, Васкеса и Начо
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Сербией и Швейцарией.
- Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.
- Защитники: Дани Карвахаль, Оскар Мингеса, Роберт Ле Норман, Дани Вивиан, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.
- Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Пепелу, Фабиан Руис, Алейш Гарсия, Педри, Дани Ольмо.
- Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.
5 сентября испанцы сыграют на выезде с Сербией, 8 сентября - с Швейцарией.
Spain's squad list for the Nations League ???????? pic.twitter.com/4eINVp6Ah8— Football Xtra™ (@FootballXtra0) August 30, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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