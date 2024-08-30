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С Криштиану Роналду в составе: Португалия объявила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Роберто Мартинес вызвал и нескольких новичков

С Криштиану Роналду в составе: Португалия объявила заявку на матчи Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией.

  • Вратари: Диогу Кошта, Жосе Са, Руи Силва.
  • Защитники: Рубен Диаш, Антонио Силва, Ренато Вейга, Гонсалу Инасиу, Тиагу Сантуш, Диогу Далот, Нуну Мендеш, Нельсон Семеду.
  • Полузащитники: Жоау Пальинья, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш.
  • Нападающие: Криштиану Роналду, Рафаэль Леау, Жовани Кенда, Педру Нету, Диогу Жота.

Напомним, что 5 сентября португальцы сыграют на выезде с Хорватией, а 8 сентября дома встретятся с Шотландией.

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Источник:
Федерація футболу Португалії
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2024 в 16:45
С надеждой, может кто-то споткнется, арбитр придумает пенальти для Португалии и вуаля! Статистика пополняется..
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2024 в 16:45
С надеждой, может кто-то споткнется, арбитр придумает пенальти для Португалии и вуаля! Статистика пополняется..
Ответить
0
0

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