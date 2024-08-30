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С Криштиану Роналду в составе: Португалия объявила заявку на матчи Лиги наций
Роберто Мартинес вызвал и нескольких новичков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией.
- Вратари: Диогу Кошта, Жосе Са, Руи Силва.
- Защитники: Рубен Диаш, Антонио Силва, Ренато Вейга, Гонсалу Инасиу, Тиагу Сантуш, Диогу Далот, Нуну Мендеш, Нельсон Семеду.
- Полузащитники: Жоау Пальинья, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш.
- Нападающие: Криштиану Роналду, Рафаэль Леау, Жовани Кенда, Педру Нету, Диогу Жота.
Os convocados ???? Prontos para lutar por um lugar na Liga das Nações ???????????? #PartilhaAPaixão— Portugal (@selecaoportugal) August 30, 2024
????️ Bilhetes para os jogos da Nations League ➡️ https://t.co/crwK8OnS0k pic.twitter.com/O7bK2wAU4g
Напомним, что 5 сентября португальцы сыграют на выезде с Хорватией, а 8 сентября дома встретятся с Шотландией.
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Источник:Федерація футболу Португалії
Опубликовал: Александр Гресь
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2024 в 16:45
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