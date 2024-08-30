С Криштиану Роналду в составе: Португалия объявила заявку на матчи Лиги наций

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией.

Вратари: Диогу Кошта, Жосе Са, Руи Силва.

Защитники: Рубен Диаш, Антонио Силва, Ренато Вейга, Гонсалу Инасиу, Тиагу Сантуш, Диогу Далот, Нуну Мендеш, Нельсон Семеду.

Полузащитники: Жоау Пальинья, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш.

Нападающие: Криштиану Роналду, Рафаэль Леау, Жовани Кенда, Педру Нету, Диогу Жота.

Os convocados ???? Prontos para lutar por um lugar na Liga das Nações ???????????? #PartilhaAPaixão



????️ Bilhetes para os jogos da Nations League ➡️ https://t.co/crwK8OnS0k pic.twitter.com/O7bK2wAU4g — Portugal (@selecaoportugal) August 30, 2024

Напомним, что 5 сентября португальцы сыграют на выезде с Хорватией, а 8 сентября дома встретятся с Шотландией.