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Юлиан Нагельсманн: Мы хотим сформировать основную группу игроков, которые знают, что значит выигрывать игры

Лига наций УЕФА

Учитывая уход некоторых важных игроков, немцу предстоит немало работы

Юлиан Нагельсманн: Мы хотим сформировать основную группу игроков, которые знают, что значит выигрывать игры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже на этой неделе возвращаются матчи европейских сборных. Немало изменений произошло в сборной Германии, где международную карьеру завершили Тони Кроос, Илкай Гюндоган и Мануэль Нойер. На пресс-конференции главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн отметил, что он продолжит развивать те аспекты игры, которые демонстрировала команда на домашнем Евро.

"Мы немного скорректировали роли. Сейчас они несколько более открыты. В следующих играх, как правило, будут распределены роли основных игроков и игроков на замену. С прицелом на чемпионат мира мы хотим сформировать основную группу игроков, которые знают, что значит выигрывать игры. Каждый имеет шанс получить игровое время. Мы продолжим развивать то, что мы делали на Евро, потому что многое из этого было положительным. Мы хотим усовершенствовать это, а не усложнять. Первые недели сезона обычно самые интенсивные, и мы не хотим перегружать игроков, особенно психологически. Поэтому мы уменьшим масштабы тактических изменений", - заявил Юлиан Нагельсманн.

Добавим, что сборная Германии в первом туре Лиги наций сыграет против Венгрии. Матч состоится 7 сентября в Дюссельдорфе.

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Германия Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
DFB
Опубликовал: Александр Гресь
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