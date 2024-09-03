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Шарль де Кетеларе о ближайших поединках в Лиге наций: Никто не хочет относиться к ним легкомысленно
Футболист также с пониманием отнесся к малому участию на последнем Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе возвращаются матчи сборных. В частности, команда Бельгии под руководством Доменико Тедеско у себя дома сыграет против Израиля. Атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе отметил, что на поединки этого турнира он настроен на победу, а также с пониманием отнесся к тому факту, что он не был основным игроком "красных дьяволов" на Евро-2024.
"Я не рассматриваю этот международный перерыв как новый старт. Я просто выполняю свою работу. Это две игры, и я собираюсь сделать все, что в моих силах. Слышал, что тренер верит в меня. Это очень хорошо. Но на Евро я чувствовал себя так же готовым. Я с нетерпением жду этого. Я не думаю, что Евро - это исключительно вина тренера. Это игроки, которые выходят на поле и выполняют инструкции. Это общая ответственность. Относительно поединков в Лиге наций, то это матчи, которые мы хотим выиграть на этом турнире. Никто не хочет относиться к ним легкомысленно", - заявил Шарль де Кетеларе.
Добавим, что сборная Бельгии сыграет с Израилем 6 сентября (дома) и с Францией 9 сентября (на выезде).
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