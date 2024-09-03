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Лига наций УЕФА

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Златко Далич: Португалия и мы, вероятно, являемся фаворитами в борьбе за первые два места, но Польшу нельзя недооценивать

Лига наций УЕФА

Хорватский тренер также объяснил вызов Перишича в команду

Златко Далич: Португалия и мы, вероятно, являемся фаворитами в борьбе за первые два места, но Польшу нельзя недооценивать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сборной Хорватии уже давно назревает смена поколений. После Евро международную карьеру завершили Домагой Вида и Марсело Брозович. Впрочем, главный тренер в дальнейшем вызывает в команду ветеранов Модрича и Перишича. На пресс-конференции Златко Далич отметил, что хотя Иван находится без клуба, его опыт очень важен для сборной.

"Имя Перишича никогда не вызывало сомнений. Вопрос в том, сколько он может принести сейчас, учитывая, что у него нет клуба и он не находится в игровом ритме, но мы не забудем, что он сделал для национальной сборной. Он является одним из величайших хорватских футболистов в истории, добился огромных успехов, и мой долг - помочь ему в карьере, вернуть былую форму, и он имеет мою полную поддержку. Я уверен, что он сможет вернуться к своей прежней форме. Что касается Луки [Модрича], то пока он здесь, у него будет роль в сборной. Все согласовано с ним, но мы также будем следить за теми, кто приходит в полузащиту.

Целью Лиги наций является создание системы и отбора к отборочному турниру чемпионата мира, а также сохранение места в элитной группе, в идеале - выход в четвертьфинал, чтобы обеспечить себе благоприятный жребий для отборочного турнира. Я не ожидал, что начало сезона будет настолько сложным из-за травм; многие игроки выбыли. Сегодня мы узнаем больше о Чалете-Царе и Сучиче. Это сложно, но мы сделаем выбор на важный старт против Португалии. Нам нужно оценить, кто готов и способен сыграть эти два матча в полную силу, а затем подумать, нужно ли разослать больше приглашений. Последний матч против Португалии был хорошим, хотя то, что произошло после него, не было таковым. Португалия и мы, вероятно, фавориты в борьбе за первые два места, но Польшу нельзя недооценивать, особенно когда у них есть Левандовский. Нам нужен хороший результат", - заявил Златко Далич.

Добавим, что сборная Хорватии в Лиге наций сыграет с Португалией 5 сентября (на выезде) и Польшей 8 сентября (дома).

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Хорватия Лига Наций Златко Далич
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Источник:
Хорватський футбольний союз
Опубликовал: Александр Гресь
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