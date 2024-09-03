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Ключевой игрок сборной Албании не сыграет против Украины

Лига наций УЕФА

Футболист получил травму

Ключевой игрок сборной Албании не сыграет против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Берат Джимсити, опытный центральный защитник "Аталанты" и капитан сборной Албании, пропустит ближайшие матчи Лиги наций.

Футболист получил мышечную травму во время сборов национальной команды.

Из-за повреждения Джимсити тренерский штаб Албании решил вызвать 22-летнего защитника португальской "Бенфики" Адриана Байрами.

Напомним, сборная Албании играет в группе В1 Лиги наций вместе с Украиной, Грузией и Чехией.

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