Лига наций УЕФА
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Ключевой игрок сборной Албании не сыграет против Украины
Футболист получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Берат Джимсити, опытный центральный защитник "Аталанты" и капитан сборной Албании, пропустит ближайшие матчи Лиги наций.
Футболист получил мышечную травму во время сборов национальной команды.
Из-за повреждения Джимсити тренерский штаб Албании решил вызвать 22-летнего защитника португальской "Бенфики" Адриана Байрами.
Напомним, сборная Албании играет в группе В1 Лиги наций вместе с Украиной, Грузией и Чехией.
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