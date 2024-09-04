Валлийский защитник Робертс: Всем не терпится увидеть, как выглядит команда Беллами, как она играет

Сборная Уэльса не сумела портапить на Евро-2024 и это стоило Робу Пейджу должности. Местная федерация долго не искала нового тренера, которым стал бывший игрок "Ливерпуля" Крейг Беллами. Перед стартом Лиги наций валлийский защитник Коннор Робертс в интервью ВВС отметил, что сборная под руководством нового рулевого будет играть в новый привлекательный стиль футбола, поскольку она нацелена на долгосрочную цель - квалификацию на Чемпионат мира 2026 года.

"Вы видите, что здесь чувствуется новая энергия. Всем не терпится увидеть, как выглядит команда Крейга Беллами, как она играет. То же самое касается и игроков. Я думаю, что он фантастический тренер. Он безгранично любит футбол. Он живет и дышит им. Возможно, ребятам понадобится больше сборов, несколько лагерей, чтобы получить каждую детальную информацию и точно знать, что делать. Мы все любим играть за Уэльс, и мы все должны впечатлить босса, настроившись на его идеи и показав ему, что мы хотим быть частью чего-то успешного", - заявил Коннор Робертс.

Добавим, что сборная Уэльса в Лиге наций встретится дома с Турцией (6 сентября) и на выезде с Черногорией (9 сентября).