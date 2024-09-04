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Франческо Кальцона: У нас есть позиции, которые являются проблемными, и нам нужно пробовать на них новых футболистов

Лига наций УЕФА

Соколам играть уже завтра

Франческо Кальцона: У нас есть позиции, которые являются проблемными, и нам нужно пробовать на них новых футболистов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матчи сборных возвращаются после Евро-2024. Словакия в первом туре Лиги наций завтра встретится с Эстонией. Главный тренер "соколов" Франческо Кальцона отметил, что несмотря на отсутствие в составе Роберта Полевку и Вернона де Марко, ему есть кого ставить в нападение на ближайшие матчи.

"Мы играем с одним нападающим и Давид Стрелец показал нам, что на данный момент он лучше Полевку и Роберта Боженика также. Мы должны готовиться к новым соревнованиям и ставить перед собой новую цель. Нам нужно работать с молодыми игроками. Покорный играет на позиции, похожей на позицию Грошовского. Теперь от него будет зависеть, увидимся ли мы во время следующих встреч. У нас есть позиции, которые являются проблемными, и нам нужно пробовать на них новых футболистов. Это касается Козловского. Мы хотим, чтобы он сам увидел стиль, в котором мы играем и впитал новую информацию", - заявил Франческо Кальцона.

Добавим, что поединок Эстония - Словакия состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени на таллиннском стадионе "А. Ле Кок Арена".

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Словакия Лига Наций Франческо Кальцона
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Источник:
Sport24.pluska.sk
Опубликовал: Александр Гресь
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