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Страхиня Павлович о предстоящей игре с Испанией: В обороне мы должны быть идеальными и у нас есть необходимые качества, чтобы создавать моменты у чужих ворот

Лига наций УЕФА

Защитник также очертил цели своей команды в Лиге наций

Страхиня Павлович о предстоящей игре с Испанией: В обороне мы должны быть идеальными и у нас есть необходимые качества, чтобы создавать моменты у чужих ворот

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра сборная Сербии на своем поле будет принимать действующих чемпионов Европы. Для подопечных Драгана Стойковича это будет серьезный тест, ведь его команда впервые участвовать в дивизионе А Лиги наций. Центральный защитник "орлов" Страхиня Павлович перед матчем с Испанией отметил, что готов к тяжелому противостоянию с "Фурией Роха".

"Это будет непросто, мы должны найти свою игру, прежде всего хорошо защищаться, потому что мы знаем, что испанцы любят держать мяч, меняться флангами, искать пространство. В обороне мы должны быть идеальными и у нас есть необходимые качества, чтобы создавать моменты у чужих ворот. В предыдущих циклах турнира мы не имели столько возможностей сыграть против сильнейших команд Европы. Следующие матчи будут значить для нас очень много, легких игр не бывает, мы играем в те, в которых мы не фавориты. Это хорошая возможность для нас увидеть, как много мы можем сделать, в списке есть много новых имен. Формат новый: две команды выходят дальше, третья в плей-офф, только четвертая вылетает в низший дивизион. Наша первая цель - остаться в дивизионе А", - заявил Страхиня Павлович.

Добавим, что поединок Сербия - Испания состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени в Белграде.

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Испания Сербия Лига Наций
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Источник:
Футбольний союз Сербії
Опубликовал: Александр Гресь
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