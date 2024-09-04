Сербия — Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Чемпионы Европы спустя 7 недель после триумфа в Германии возвращаются на поле в рамках Лиги наций, где тоже являются действующими победителями.

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Испания приехала в Белград почти в оптимальном составе — лишь Симон, Мората и Родри не готовы выйти на поле. У Сербии дела гораздо хуже — Тадич завязал со сборной; Милинкович-Савич, Митрович, Влахович и Костич травмированы.

Вдобавок Сербия жутко провалилась на Евро, и позиции тренера Драгана Стойковича очень шатки. Ему нужен результат, чтобы сохранить кресло, но соперник чересчур силен, а в союзниках — только очень эмоциональные фанаты на "Райко Митич", который тут зовут "Мараканой".

Удастся ли сербам желанием перекрыть класс "Красной фурии" - увидим в четверг , 5 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 21:45 по Киеву.

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