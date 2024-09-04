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Сербия — Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Сербия — Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.09.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Сербия — Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионы Европы спустя 7 недель после триумфа в Германии возвращаются на поле в рамках Лиги наций, где тоже являются действующими победителями.

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Испания приехала в Белград почти в оптимальном составе — лишь Симон, Мората и Родри не готовы выйти на поле. У Сербии дела гораздо хуже — Тадич завязал со сборной; Милинкович-Савич, Митрович, Влахович и Костич травмированы.

Вдобавок Сербия жутко провалилась на Евро, и позиции тренера Драгана Стойковича очень шатки. Ему нужен результат, чтобы сохранить кресло, но соперник чересчур силен, а в союзниках — только очень эмоциональные фанаты на "Райко Митич", который тут зовут "Мараканой".

Удастся ли сербам желанием перекрыть класс "Красной фурии" - увидим в четверг, 5 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 21:45 по Киеву.

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