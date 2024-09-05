Роберто Мартинес: Нас ждет интересное испытание, потому что Хорватия - команда, которая любит владеть мячом

Сегодня стартуют матчи Лиги наций. Победители первого розыгрыша этого турнира на своем поле будут принимать сборную Хорватии. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции отметил, что его игроки достаточно опытны, чтобы справиться с давлением и перевернуть страницу после обидного поражения в серии послематчевых пенальти с Францией в четвертьфинале последнего Евро.

"Критика - это часть того, что мы всегда будем иметь. Но внутренние требования даже сильнее, чем требования болельщиков. Мы всегда хотим выигрывать, но на крупных турнирах играют лучшие игроки мира, поэтому игры решают детали. Часто такой деталью является пенальти, когда мяч попадает в ворота. Мы с нетерпением ждем возвращения на поле. (Болельщики) могут ожидать увидеть команду Португалии, полную энергии и с большим желанием, которая будет играть в атакующий стиль футбола. Мы хотим играть в атаке и нас ждет интересное испытание, потому что Хорватия - команда, которая любит владеть мячом. Будут две команды, которые будут бороться за мяч. Португалия будет очень амбициозной и будет стремиться вернуться на поле. Мы хотим снова принести радость нашим болельщикам. Я знаю навыки моих игроков, но их личность и отношение к игре просто невероятные", - цитирует Мартинеса Reuters.

Добавим, что матч Португалия - Хорватия состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени на лиссабонском "Эштадиу да Луж".