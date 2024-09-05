Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Сербия - Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press
Спустя 7 недель после триумфа на Евро-2024 Испания возвращается, чтобы начать борьбу в новой Лиге наций. У руля команды — все тот же Луис де ла Фуэнте. Состав? Почти те же парни, которые победили в Германии. Соперник? Середняк, провалившийся на Евро и переживающий смену поколений.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чего ждать? Шума "Мараканы" и победы фаворита, который захочет подойти к более сильным Дании и Швейцарии без потерь.
Лига наций. Лига А. Група 4
5 сентября. Белград. "Райко Митич"
Сербия 21:45 Испания
Арбитр: Сердар Гозубуйюк (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Популярное сейчас
- Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
- Шепелев отказался переходить в испанский клуб, – источник
- Члены клуба Гамбург против аренды стадиона киевским Динамо из-за дискриминации и расизма
- ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- ТаТоТаке: Металлист 1925 подписал еще одного футболиста с опытом игр в УПЛ