Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Спустя 7 недель после триумфа на Евро-2024 Испания возвращается, чтобы начать борьбу в новой Лиге наций. У руля команды — все тот же Луис де ла Фуэнте. Состав? Почти те же парни, которые победили в Германии. Соперник? Середняк, провалившийся на Евро и переживающий смену поколений.

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Чего ждать? Шума "Мараканы" и победы фаворита, который захочет подойти к более сильным Дании и Швейцарии без потерь.

Лига наций. Лига А. Група 4

5 сентября. Белград. "Райко Митич"

Сербия 21:45 Испания

Арбитр: Сердар Гозубуйюк (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2