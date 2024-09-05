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Португалия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Португалия - Хорватия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Португалия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Португалия откровенно разочаровала на Евро-2024, хотя четвертьфинал континентального первенства, как и попадание в восьмерку лучших на ЧМ-2022, у них в кармане был.

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Хорватия на Евро сыграла даже хуже, хотя вылет из группы смерти, где также играли Испания и Италия, не стал большим сюрпризом.

Лига наций, группа А1. 1-й тур

Лиссабон, Эштадиу да Луш

Португалия – Хорватия 21:45

Трансляция – Megogo

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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