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Португалия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Португалия - Хорватия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия откровенно разочаровала на Евро-2024, хотя четвертьфинал континентального первенства, как и попадание в восьмерку лучших на ЧМ-2022, у них в кармане был.
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Хорватия на Евро сыграла даже хуже, хотя вылет из группы смерти, где также играли Испания и Италия, не стал большим сюрпризом.
Лига наций, группа А1. 1-й тур
Лиссабон, Эштадиу да Луш
Португалия – Хорватия 21:45
Трансляция – Megogo
Телетрансляція матчу Португалія - ХорватіяСмотреть трансляцию
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