Дания - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Возвращаются матчи Лиги наций. Сборная Дании начинает свой путь с новым тренером - Мортеном Вигхорстом. Первый тест для него будет домашнее противостояние со Швейцарией. Мурат Якин теперь уже не будет рассчитывать на Джердана Шачири и Яна Зоммера, поскольку оба завершили свои выступления за национальную сборную. Учитывая, что эти команды играют в одной группе с сербами и испанцами, каждый из них захочет начать этот турнир с победы.

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Лига наций. Лига А. Група 4

5 сентября, 21:45. Копенгаген. "Паркен"

Дания - Швейцария

Арбитр: Даниель Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3