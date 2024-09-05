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Шотландия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Шотландия - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге наций группы А1 встретятся два неудачника Евро-2024, а именно Шотландия и Польша. Стив Кларк в этом поединке не сможет рассчитывать на важного игрока в нападении Че Адамса. Кроме того, также вне заявки оказались футболисты "Селтика" Джеймс Форрест и Грег Тейлор. Что касается "бело-красных", то главный вопрос возникает кто займет место в воротах, поскольку Войцех Щенсны завершил профессиональную карьеру. Как показал поединок поляков с французами на Евро, шанс должен получить Лукаш Скорупски из "Болоньи". Обе сборные будут играть на победу, поскольку они не являются фаворитами своей группы (здесь также есть португальцы и хорваты), поэтому важно не потерять очки уже на старте турнира.
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Лига наций. Лига А. Група 4
5 сентября, 21:45. Глазго. "Хэмпден-Парк"
Шотландия - Польша
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
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