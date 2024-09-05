  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Шотландия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шотландия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Шотландия - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шотландия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге наций группы А1 встретятся два неудачника Евро-2024, а именно Шотландия и Польша. Стив Кларк в этом поединке не сможет рассчитывать на важного игрока в нападении Че Адамса. Кроме того, также вне заявки оказались футболисты "Селтика" Джеймс Форрест и Грег Тейлор. Что касается "бело-красных", то главный вопрос возникает кто займет место в воротах, поскольку Войцех Щенсны завершил профессиональную карьеру. Как показал поединок поляков с французами на Евро, шанс должен получить Лукаш Скорупски из "Болоньи". Обе сборные будут играть на победу, поскольку они не являются фаворитами своей группы (здесь также есть португальцы и хорваты), поэтому важно не потерять очки уже на старте турнира.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига наций. Лига А. Група 4
5 сентября, 21:45. Глазго. "Хэмпден-Парк"
Шотландия - Польша
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Шотландія - Польща
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
yellow-arrow
Дания - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Португалия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Польша Шотландия Лига Наций смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости