Михал Пробеж: У Шотландии хороший тренер, Стив Кларк может построить команду, где все бьются друг за друга

Сегодня на стадионе "Хэмпден-Парк" в рамках первого тура Лиги наций встретятся Шотландия и Польша. Самой главной потерей для гостей является отсутствие Войцеха Щенсного, который недавно завершил свою профессиональную карьеру. На предматчевой пресс-конференции тренер "бело-красных" Михал Пробеж отметил, что в первых двух турах этого турнира ворота сборной будут защищать разные голкиперы.

"Я уверен, что в обоих матчах будут разные вратари, но я точно не собираюсь указывать кто это будет. У Шотландии хороший тренер, Стив Кларк может построить команду, где один борется за другого. Для нас это будет интересное противостояние, чтобы увидеть, как работает наша работа по сравнению со следующими европейскими командами. Джон Макгинн - настоящий лидер на поле. Скотт МакТоминей хорошо находит путь к штрафной площадке соперника. Мы много работали над защитой, потому что считаем, что у шотландцев очень качественная команда", - цитирует Михала Пробежа TVP Sport.

Добавим, что матч Шотландия - Польша состоится в 21:45 по киевскому времени.