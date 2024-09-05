Стив Кларк о матче с Польшей: Это было долгое лето, но мы с нетерпением ждем игру, чтобы увидеть отдачу от игроков

Сборная Шотландии сегодня будет принимать на своем поле Польшу в первом туре Лиги наций. Главный тренер хозяев Стив Кларк не сможет рассчитывать на Че Адамса, Джеймса Форреста и Грега Тейлора, которые оказались вне заявки из-за травм. Прямой замены Адамсу не делали, однако вызвали в национальную команду молодых игроков, а именно полузащитника "Рейнджерс" Коннора Баррона и левого защитника "Сассуоло" Джоша Дойга. На предматчевой пресс-конференции Стив Кларк отметил, что несмотря на потери, он находит в этом и положительные моменты.

"Это наша первая игра, для игроков, которые играли за свои клубы в начале сезона, они еще немного свежи. Это было долгое лето, но мы с нетерпением ждем игру, чтобы увидеть отдачу от игроков, и я уверен, что это будет большая реакция. Это эволюция, а не революция, у нас есть значительное количество травм, которые, вероятно, немного повлияли на мою команду... Мне пришлось погрузиться в работу со сборной U-21, возможно, слишком много раз, если быть честным. Я смотрю на эту кампанию Лиги наций и думаю, что это шанс попытаться развить группу таким образом, чтобы, когда мы попадем в отборочный турнир чемпионата мира, мы были в лучшей форме, готовы снова идти и готовы квалифицироваться на наш третий турнир из четырех", - цитирует Стива Кларка Sky Sports.

Добавим, что сегодняшний поединок Шотландия - Польша состоится в 21:45 по киевскому времени.