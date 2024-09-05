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"Было обидно". Тер Штеген - о проигранной конкуренции в сборной Германии Нойеру

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Непростые времена были для вратаря

"Было обидно". Тер Штеген - о проигранной конкуренции в сборной Германии Нойеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о своём пути к получения звания основного голкипера своей национальной команды.

Напомним, этим летом о завершении карьеры в сборной Германии объявил главный конкурент Тер Штегена - Мануэль Нойер.

"Моей целью всегда было стать номером один. К сожалению, за последнее десятилетие мне так и не удалось этого добиться. Моим конкурентом по позиции был Ману (Нойер - прим.), который сделал невероятную карьеру и всегда выдерживал давление. Поздравляю его с завершением карьеры.

Всегда бывают моменты, когда ты думаешь: "Фух, это был еще один удар“. В конце концов, решение всегда принималось в пользу Ману, но я справился с этим профессионально. Конечно, это было обидно, но с этим нужно жить. Вы должны получить этот опыт и принять его. В конце концов, это того стоило. Мои партнеры по команде заметили, что я никогда не позволял себе падать духом из-за этого", - цитирует Тер Штегена Bayern&Germany.

На счету Тер Штегена 40 матчей в составе "Бундестим".

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Германия Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген
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Опубликовал: Александр Бураков
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