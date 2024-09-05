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Эйнджел Гомес о тренере сборной Англии Ли Карсли: Он очень честный, он прямой в своем подходе и близок к команде

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Футболист также упомянул о своем решении покинуть МЮ

Эйнджел Гомес о тренере сборной Англии Ли Карсли: Он очень честный, он прямой в своем подходе и близок к команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Англии в эти выходные будет играть против Ирландии. У действующих финалистов Евро-2024 немало изменений, в частности на временной основе будет руководить командой "трех львов" Ли Карсли. Главный тренер сборной вызвал Эйнджела Гомеса, которого очень хорошо знает по работе в молодежке. Полузащитник "Лилля" на пресс-конференции отметил, что Карсли очень простой человек в общении, а также вспомнил о своем решении покинуть "МЮ".

"Он [Ли Карсли] очень честный, он прямой в своем подходе и близок к команде. И это помогает игроку, когда тренер интересуется тобой не только как игроком, но и как личностью. С ним очень легко говорить. Он спросит, что ты думаешь о тренировках, играх или отведет тебя в сторону, чтобы узнать, что тебя может беспокоить. Когда тренер оказывает тебе такое доверие, ты отплачиваешь ему на поле. Когда я ушел из "Манчестер Юнайтед", - то это была идея усовершенствовать себя как игрока и личность. Находясь на пути, который я прошел, я знал, что в конце концов смогу создать путь, который позволит мне занять ту позицию, на которой я сейчас нахожусь. Для меня лично было трудно покинуть клуб, в котором я был с шести лет, и отправиться в неизвестность", - цитирует Эйнджела Гомеса BBC.

Добавим, что дебют Ли Карсли на посту тренера англичан состоится 7 сентября в Дублине против Ирландии.

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Англия Лига Наций Эйнджел Гомес
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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