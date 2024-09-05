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Мурат Якин: Швейцарские болельщики многого ожидают от нас, и мы показали, что можем играть в великолепный футбол

Лига наций УЕФА

Тренер ожидает интересный поединок

Мурат Якин: Швейцарские болельщики многого ожидают от нас, и мы показали, что можем играть в великолепный футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Швейцарии остановилась в шаге от исторического выхода в полуфинал Евро-2024, уступив в послематчевой серии англичанам. Теперь подопечные Мурата Якина открывают для себя новую главу, где сегодня в 21:45 на выезде будут противостоять Дании в рамках Лиги наций. Главный тренер гостей на предматчевой пресс-конференции отметил, что ожидает интересную дуэль между этими командами.

"У нас не так много времени на подготовку, поэтому я сосредоточился только на своей команде. Мы знаем, что у Дании новый тренер и что есть некоторые изменения, но я сосредоточился только на своей команде. Мы ожидаем противостоять датской команде, которая будет играть в том же стиле, поэтому, вероятно, это будет сильная дуэль, как это было в прошлый раз, когда мы играли друг против друга. Я, безусловно, сыграю с 11-ю лучшими. Швейцарские болельщики многого ожидают от нас, и мы показали, что можем играть в великолепный футбол. Мы хотим остаться в группе А в Лиге наций, а Дания - один из наших прямых конкурентов", - заявил Мурат Якин.

Отметим, что в их группе также находятся сборные Испании и Сербии.

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Швейцария Мурат Якин Лига Наций
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Источник:
sport.tv2.dk
Опубликовал: Александр Гресь
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