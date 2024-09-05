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Словения - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Первый тур
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная пауза в клубном футболе связана с играми Лиги наций. В одной из групп лиги В встретятся между собой сборные Словении и Австрии.
Матч пройдет в Любляне. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3. Также за результатом поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол.
Трансляція матчу Словенія - АвстріяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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