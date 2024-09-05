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Лига наций: Сборная Азербайджана уступила Швеции в первом туре турнира
Счет был открыт во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kirill Kudryavtsev - Pool
5 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Азербайджана проиграла Швеции со счетом 1:3.
У азербайджанцев на 45+7-й минуте матча была возможность забить 11-метровый удар, но Рамилю Шейдаеву не удалось реализовать пенальти.
А вот сборной Швеции на 65-й минуте поединка удалось реализовать свой момент. Александер Исак из пределов штрафной пробил в нижний угол ворот и вскоре после этого нападающий "Ньюкасла" делает дубль.
На последних минутах основного времени команды обменялись забитыми мячами. Финальный счет 1:3.
Лига наций
Группа С1
Азербайджан 1:3 Швеция
Голы: Дадашов 82' - Исак 65', 71', Дьокереш 80' (П)
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