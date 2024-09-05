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Лига наций: Сборная Азербайджана уступила Швеции в первом туре турнира

Лига наций УЕФА
Обновлено

Счет был открыт во втором тайме

Лига наций: Сборная Азербайджана уступила Швеции в первом туре турнира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kirill Kudryavtsev - Pool

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Азербайджана проиграла Швеции со счетом 1:3.

У азербайджанцев на 45+7-й минуте матча была возможность забить 11-метровый удар, но Рамилю Шейдаеву не удалось реализовать пенальти.

А вот сборной Швеции на 65-й минуте поединка удалось реализовать свой момент. Александер Исак из пределов штрафной пробил в нижний угол ворот и вскоре после этого нападающий "Ньюкасла" делает дубль.

На последних минутах основного времени команды обменялись забитыми мячами. Финальный счет 1:3.

Лига наций
Группа С1
Азербайджан 1:3 Швеция
Голы: Дадашов 82' - Исак 65', 71', Дьокереш 80' (П)

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