Лига наций: Сборная Азербайджана уступила Швеции в первом туре турнира

5 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Азербайджана проиграла Швеции со счетом 1:3.

У азербайджанцев на 45+7-й минуте матча была возможность забить 11-метровый удар, но Рамилю Шейдаеву не удалось реализовать пенальти.

А вот сборной Швеции на 65-й минуте поединка удалось реализовать свой момент. Александер Исак из пределов штрафной пробил в нижний угол ворот и вскоре после этого нападающий "Ньюкасла" делает дубль.

На последних минутах основного времени команды обменялись забитыми мячами. Финальный счет 1:3.

Лига наций

Группа С1

Азербайджан 1:3 Швеция

Голы: Дадашов 82' - Исак 65', 71', Дьокереш 80' (П)