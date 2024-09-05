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Спаллетти - о матче против Франции: Мы должны быть командой
Команда настроена на победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии, выступил на пресс-конференции накануне матча в Лиге наций против Франции.
"Мы должны быть командой. Я видел хорошие вещи на тренировках и хочу, чтобы они повторились в этом матче. На тактическом уровне французы создают впечатление, что вам разрешено контролировать игру, а как только они отберут мяч, их нападающие могут создавать проблемы".
Напомним, что матч Франция - Италия состоится 6 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.
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