Спаллетти - о матче против Франции: Мы должны быть командой

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии, выступил на пресс-конференции накануне матча в Лиге наций против Франции.

"Мы должны быть командой. Я видел хорошие вещи на тренировках и хочу, чтобы они повторились в этом матче. На тактическом уровне французы создают впечатление, что вам разрешено контролировать игру, а как только они отберут мяч, их нападающие могут создавать проблемы".