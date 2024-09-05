Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы живем для того, чтобы играть такие игры". Доннарумма поделился своими мыслями о матче против Франции
Капитан команды высказался на пресс-конференции
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился своими мыслями о матче первого раунда Лиги наций против Франции.
"Завтра мы должны выложиться как можно лучше, это большой вызов, который состоится очень скоро после разочарования на Евро. Здесь начинается новая эра, у нас есть над чем работать.
Мы живем для того, чтобы играть такие игры, поэтому выступать против такой команды, как Франция, прекрасно".
Сборная Италии 6 сентября в 21:45 начнет играть против Франции.
Популярное сейчас
- Появились подробности травмы Довбика
- СМИ: Динамо продлило контракт с Супрягой и отправило его в аренду
- Известный украинский тренер возглавил клуб из Кыргызстана - СМИ
- Ребров не будет вызывать нового форварда на замену Довбику
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Путин: Мы не отказывались от переговоров, но на основе Стамбульских соглашений