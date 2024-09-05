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"Мы живем для того, чтобы играть такие игры". Доннарумма поделился своими мыслями о матче против Франции

Лига наций УЕФА

Капитан команды высказался на пресс-конференции

"Мы живем для того, чтобы играть такие игры". Доннарумма поделился своими мыслями о матче против Франции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился своими мыслями о матче первого раунда Лиги наций против Франции.

"Завтра мы должны выложиться как можно лучше, это большой вызов, который состоится очень скоро после разочарования на Евро. Здесь начинается новая эра, у нас есть над чем работать.

Мы живем для того, чтобы играть такие игры, поэтому выступать против такой команды, как Франция, прекрасно".

Сборная Италии 6 сентября в 21:45 начнет играть против Франции.

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Италия Франция Лига Наций Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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