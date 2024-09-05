Португальские болельщики отдали дань уважения Пепе в матче против Хорватии

5 сентября в 21:45 стартовал матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Португалии играет против Хорватии.

Это фактически первый матч Португалии без Пепе, который недавно объявил о завершении своей карьеры, и португальские болельщики не упустили возможности отдать дань уважения игроку.