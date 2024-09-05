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Португальские болельщики отдали дань уважения Пепе в матче против Хорватии
Фанаты не упустили возможность
Getty Images/Global Images Ukraine
5 сентября в 21:45 стартовал матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Португалии играет против Хорватии.
Это фактически первый матч Португалии без Пепе, который недавно объявил о завершении своей карьеры, и португальские болельщики не упустили возможности отдать дань уважения игроку.
❤️???????? Portugal fans’ tribute for Pepe. pic.twitter.com/r1flIJ26x5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024
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