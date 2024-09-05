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Португальские болельщики отдали дань уважения Пепе в матче против Хорватии

Лига наций УЕФА

Фанаты не упустили возможность

Португальские болельщики отдали дань уважения Пепе в матче против Хорватии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 сентября в 21:45 стартовал матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Португалии играет против Хорватии.

Это фактически первый матч Португалии без Пепе, который недавно объявил о завершении своей карьеры, и португальские болельщики не упустили возможности отдать дань уважения игроку.

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