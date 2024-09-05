Лига наций УЕФА
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Роналду забил 900-й гол в карьере
Футболист реализовал момент в матче против сборной Хорватии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура Лиги наций забил 900-й гол в своей карьере.
Португалец реализовал свой момент на 34-й минуте поединка.
39-летний Роналду забил 769 голов в клубном футболе, 131 - за сборную Португалии.
CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 900 OFFICIAL CAREER GOALS pic.twitter.com/ZEXNeqvF0Y— ????????????????????????????❤️ (@_Aravind_15) September 5, 2024
Недавно Роналду заявил, что
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 23:05
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