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Роналду забил 900-й гол в карьере

Лига наций УЕФА

Футболист реализовал момент в матче против сборной Хорватии

Роналду забил 900-й гол в карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура Лиги наций забил 900-й гол в своей карьере.

Португалец реализовал свой момент на 34-й минуте поединка.

39-летний Роналду забил 769 голов в клубном футболе, 131 - за сборную Португалии.

Недавно Роналду заявил, что стремится достичь отметки в 1000 голов.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 23:05
Пи8здец что вытворяет парниша! У Меси от злости поехала крыша!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 23:05
Пи8здец что вытворяет парниша! У Меси от злости поехала крыша!
Ответить
0
0

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