Лига наций: Сборная Словакии минимально победила Эстонию

Сегодня, 5 сентября, сборная Эстонии проиграла Словакии (0:1) в рамках первого тура Лиги Наций.

Ни одна из команд в первом тайме не отметилась результативными действиями. Но уже после перерыва на 70-й минуте сборная Словакии забила мяч в ворота соперника. Автором гола является Томаш Суслов, который сыграл на добивании в штрафной площадке.

Лига наций

Группа С1

Эстония 0:1 Словакия

Гол: Суслов 70'