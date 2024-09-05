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Лига наций: Сборная Словакии минимально победила Эстонию

Лига наций УЕФА
Обновлено

0:1

Лига наций: Сборная Словакии минимально победила Эстонию

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 сентября, сборная Эстонии проиграла Словакии (0:1) в рамках первого тура Лиги Наций.

Ни одна из команд в первом тайме не отметилась результативными действиями. Но уже после перерыва на 70-й минуте сборная Словакии забила мяч в ворота соперника. Автором гола является Томаш Суслов, который сыграл на добивании в штрафной площадке.

Лига наций
Группа С1
Эстония 0:1 Словакия

Гол: Суслов 70'

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