Лига наций

Группа А1. 1-й тур

Лиссабон, Эштадиу да Луш

Португалия – Хорватия 2:1

Голы: Далот 7, Роналду 34 – Далот 41 (аг)

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Инасиу (Антониу Силва, 77), Рубен Диаш, Далот, Бруну Фернандеш, Витинья (Гонсалвеш, 90), Бернарду Силва, Леау (Жоау Невеш, 46), Роналду (Жота, 88), Нету (Семеду, 46)

Хорватия: Ливакович, Якич (Перишич, 76), Гвардиол, Понграчич (Чалета-Цар, 46), Шутало, Соса, Батурина (Матанович, 61), Ковачич, Модрич (Сучич, 77), Пашалич (Сучич, 67), Крамарич

Двух фаворитов группы А связывало между собой не только неудачное выступление на минувшем Евро-2024 и желание поскорее вернуться на тропу побед, но и кадровая ситуация. "Селесао" остались без Пепе, "шашковые" – без Виды, в то время как два главных ветерана с капитанскими повязками остались. Для одного из них этот вечер оказался знаковым, ведь Роналду отметился 900-м голов в карьере, после чего пустил совсем не скупую мужскую слезу.

Роберто Мартинес доверил закрыть вакантную позицию ЦЗ с помощью Гонсалу Инасиу с его роскошной первой передачей левой. Они с Диашем неплохо выглядели в паре, но из-за легкого центра поля на них была повышенная нагрузка, с которой без ошибок ЦЗ не обошлись. Даличу же пришлось выдумывать из-за травмы Станишича. В итоге остановился на тройке с Шутало, Понграчичем и Гвардиолом в интересной роли либеро.

В позиционной атаке защитник "Ман Сити" постоянно заходил в центр поля, успешно помогал с циркуляцией мяча Модричу и Ковачичу. С этим, кстати, у обоих команд проблем не было. Прессинга с обоих сторон почти не было, темп был не наивысший, а качество позиционной обороны хромало. Из-за этого обе команды на перерыв ушли с феноменальными показателями точности передач – по 94%.

Хорватия пыталась перекрыть центр поля для Бернарду и компании, слишком раскрыв свои фланги. При в целом пассивной игре без мяча линия обороны играла уж слишком дерзко, а персональные ориентировки крайних ЦЗ лишь облегчили сопернику жизнь, и даже сделали бессмысленные спуски Криштиану на левый фланг действенными. На Евро это мешало Леао и Мендешу в игре 2 в 2, а сегодня освобождало зоны для врываний Бруно и Бернарду.

Первый мяч в дебюте так и пришел. Роналду увел защитника за собой. Мендеш отдал напрямую на Фернандеша как раз в разряженное пространство. А затем сыграла одна из немногих рабочих связок МЮ – Бруну нашел в центре штрафной Далота, который неожиданно прорвался с правого края. А менее чем через полчаса Лиссабон взорвался после 900-го мяча Криштиану в карьере. Спонсоры успеха – неустанный Нуну Мендеш, разорвавший свой фланг и бездарная игра Понграчича.

Но у Хорватии своя игра тоже шла. Центр поля качественно доставлял мяч в чужую треть без особых затруднений. Португальцы не успевали и давали комбинировать перед штрафной. Крамарич проделывал хорошую работу в связывании полузащиты и атаки, но атаковать штрафную у "шашковых" как всегда было некому. Пашалич из игры выпал и ожидаемо растворился в роли второго форварда, молодой Батурина не решался брать на себя. Но в итоге свой гол гости нашли еще до перерыва. Крамарич убрал наивного Инасиу, прострелил на дальнюю, и после удара Сосы Далот зарядил уже в собственные ворота.

Второй тайм стал неожиданно закрытым. Мартинес перешел на пятерку сзади сразу после перерыва. При этом правый фланг "шашковых" в дебюте продолжал свистеть. Мендеш опасно бил из острого угла, через три минуты Криштиану приложился почти из той же точки. Но со временем инициатива хозяев погасла, они перешли на режим удерживания, и таким образом дали Хорватии возможность попробовать сравнять. Но даже долгожданный выход полноценного форвард в виде дебюта Матановича не помог гостям вернуться в игру. 2:1.

Глазго, Хэмпден Парк

Шотландия – Польша 2:3

Голы: Гилмор 46, Мактоминей 76 - Шиманськи 8, Левандовски 44 (п), Залевский 90+7 (п)

Шотландия: Ганн, Робертсон, Маккенна, Хэнли, Ралстон, Маклин (Доук, 71), Гилмор (Морган, 82), Кристи (Голд, 71), Мактоминей, Макгинн, Дайкс (Шенкленд, 71)

Польша: Булка, Кивер (Валюкевич, 46), Давидович, Беднарек, Залевски, Урбаньски, Зелиньски (Модер, 82), Шиманьски (Слиш, 82), Франковски, Левандовски (Букса, 72), Пентек (Петровски, 72)

В параллельной игре квартета настоящую рубку устроило еще два неудачника прошедшего европейского первенства, шотландцы и поляки. "Бело-красные" выдали крайне эффективную первую половину, после которой игра казалась почти сделанной. В дебюте Левандовски ассистировал Шиманськи, а затем и сам отметился с точки. Но легкой прогулки для гостей в Глазго не получилось.

На первой же минуте второй половины Билли Гилмор разрядил пушку из пределов штрафной, отыграв один мяч. А ровно через полчаса неутомимый Мактоминей с 5-го раза попал по воротам, и сразу же пробил Булку. Концовка была равной, но шотландцы снова привезли пенальти на свои ворота. Никола Залевски из "Ромы" разобрался не хуже Роберта, принеся своей национальной команде первую победу за 4 последних матча.

Турнирная таблица