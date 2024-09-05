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Лига наций. Сербия — Испания 0:0. Белградская стена выстояла

Лига наций УЕФА
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А вот Дания дожала десятерых швейцарцев

Лига наций. Сербия — Испания 0:0. Белградская стена выстояла

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания начала новую Лигу наций с осечки в Белграде.

Слишком расслабленно, даже вальяжно начала поединок "Фурия Роха", а в это время сербы, существенно омолодившие состав после провального лета, вгрызались в каждый мяч.

Итог? В первом тайме именно сербы имели лучший момент, но Йович не реализовал выход один на один после идеального паса Живковича — мимо ворот.

Испания же до перерыва почти не беспокоила Райковича — у Руиса, Ямаля и Нико совсем не пошли удары, а попытки Айосе Переса и Кукурельи не были опасными.

Чуть лучше стало у "Фурии" во второй половине — прежде всего, благодаря усталости сербов, которые уже окончательно отошли назад и минуты с 55-й почти не контратаковали. Был неплохой штрафной от Илича, но это все.

Испания же постепенно включалась в матч — были у нее неплохие удары Ямаля, и момент Карвахаля после заброса Ламина, и Нико головой мог забить. Тем не менее, квинтэссенцией игры "Фурии" сегодня стал момент Фабиана Руиса минут за 12-13 до конца — получив мяч перед воротами, хавбек "ПСЖ" начал укладывать на газон всю защиту, и его обокрали.

Видимо, не отошли еще ментально от Евро испанцы — и вот она, расплата.

А вот сербов сегодня хвалим — на фоне того бардака, что был на Евро, это просто небо и земля.

1-й тур Лиги наций. Белград. "Райко Митич"

Сербия — Испания — 0:0

Сербия: Райкович — Эракович (Шимич, 46), Миленкович, Павлович — Неделькович, Илич (Стефан Митрович, 85), Лукич, Бирманчевич — Самарджич (Ратков, 74), Живкович (Белич, 62) — Йович (Груйич, 74)

Испания: Райя — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья (Гримальдо, 57) — Субименди, Фабиан Руис (Педри, 76) — Ямаль, Ольмо (Хоселу, 82), Нико Уильямс (Ферран Торрес, 82) — Айосе Перес (Оярсабаль, 57)

Предупреждения: Эракович, 5, Бирманчевич, 43, Белич, 69 — Айосе Перес, 21, Карвахаль, 27, Ямаль, 41, Ле Норман, 59, Ольмо, 67

Благодаря осечке чемпионов Европы таблицу группы сегодня возглавила Дания.

Во многом за это надо благодарить арбитров, которые увидели удаление у Эльведи в эпизоде, где и желтой-то можно было не давать.

До этого на поле шла равная борьба с небольшим преимуществом хозяев, у которых не реализовал рандеву с Кобелем Каспер Дольберг.

Ну, а после удаления пошел уже другой футбол, и под занавес встречи Нати совсем устали, пропустив немного сумбурную, но мощную атаку по центру. Для автора гола — 19-летнего нигерийца по происхождению Патрика Доргу — это был дебют за сборную, и сразу победный мяч.

1-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"

Дания — Швейцария — 2:0

Голы: Доргу, 82, Хейбьерг, 90+1

Дания: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Нельссон (Доргу, 81) — Ба, Хейбьерг, Юльман (Норгор, 90+1), Кристиансен — Гренбек (Сков Ольсен, 81), Эриксен (Дамсгор, 62) — Дольберг (Винд, 62)

Швейцария: Кобель — Эльведи, Аканджи, Рикардо Родригес — Видмер (Омерагич, 65), Фройлер, Джака, Эбишер (Амдуни, 90+1) — Ридер (Закария, 65), Варгас (Вютрих, 53) — Эмболо (Дуа, 90+1)

Предупреждения: Гренбек, 23, Хейбьерг, 83, Юльман, 83, Вестергор, 90+3 — Видмер, 47, Джака, 83, Закария, 84, Эмболо, 86

Удаления: Эльведи, 52, Джака, 87

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