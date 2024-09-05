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Сборная Сан-Марино впервые в истории выиграла официальный матч

Лига наций УЕФА
Обновлено

Исторический поединок для санмаринцев

Сборная Сан-Марино впервые в истории выиграла официальный матч

Х: TheEuropeanLad

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Сан-Марино минимально обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0 в матче первого тура Лиги наций.

Санмаринцы во втором тайме на 53-й минуте реализовали свой голевой момент.


Лига наций
Группа D1
Сан-Марино 1:0 Лихтенштейн
Гол: Сенсоли 53'

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