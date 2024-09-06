Германия - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Германия с Венгрией уже встречались на групповой стадии. На удивление "Бундестим" не удалось обыграть своего соперника ни дома, ни в гостях. Как будет на этот раз?

Матч состоится в Дюссердольфе на "Меркур Шпиль-Арене". Начало - в субботу, 7 сентября, в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>