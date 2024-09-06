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Германия - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Германия - Венгрия. Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В предыдущем розыгрыше Лиги наций Германия с Венгрией уже встречались на групповой стадии. На удивление "Бундестим" не удалось обыграть своего соперника ни дома, ни в гостях. Как будет на этот раз?
Матч состоится в Дюссердольфе на "Меркур Шпиль-Арене". Начало - в субботу, 7 сентября, в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой
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