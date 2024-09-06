Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам: Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам удалось выйти в полуфинал
Специалист выступил на пресс-конференции перед стартом Лиги наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ле Блё" поделился ожиданиями от матча со "скуадра адзуррой".
"Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам все равно удалось выйти в полуфинал. Сейчас две игры за три дня, и это не товарищеские матчи, а Лига наций. Нашей целью всегда должно быть достижение максимального результата".
"Мы испытали сильные эмоции на Евро-2024, а затем ощутили и разочарование от поражения в полуфинале. Проведение Олимпиады в Париже было отличным, оно напоминает нам о силе спорта объединять людей.
Италия остается конкурентоспособной, а Спаллетти сменил многих игроков в составе после Евро. Италия всегда остается Италией”, – считает тренер.
Стартовый свисток поединка Франция – Италия прозвучит сегодня в 21:45.
Популярное сейчас
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Не только топ-12 рейтинга. Для попадания Украины в первую корзину отбора ЧМ-2026 появилось еще одно условие
- Вместе с Герреро. Известна официальная заявка Динамо на Лигу Европы
- Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Полунин: Помнится, Ребров всегда подчеркивал, что будет вызывать в сборную только тех, кто постоянно играет