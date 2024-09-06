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Дешам: Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам удалось выйти в полуфинал

Лига наций УЕФА
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Специалист выступил на пресс-конференции перед стартом Лиги наций

Дешам: Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам удалось выйти в полуфинал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ле Блё" поделился ожиданиями от матча со "скуадра адзуррой".

"Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам все равно удалось выйти в полуфинал. Сейчас две игры за три дня, и это не товарищеские матчи, а Лига наций. Нашей целью всегда должно быть достижение максимального результата".

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"Мы испытали сильные эмоции на Евро-2024, а затем ощутили и разочарование от поражения в полуфинале. Проведение Олимпиады в Париже было отличным, оно напоминает нам о силе спорта объединять людей.

Италия остается конкурентоспособной, а Спаллетти сменил многих игроков в составе после Евро. Италия всегда остается Италией”, – считает тренер.

Стартовый свисток поединка Франция – Италия прозвучит сегодня в 21:45.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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