Дешам: Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам удалось выйти в полуфинал

Главный тренер "Ле Блё" поделился ожиданиями от матча со "скуадра адзуррой".

"Наша неэффективность в атаке сыграла на Евро плохую роль, но нам все равно удалось выйти в полуфинал. Сейчас две игры за три дня, и это не товарищеские матчи, а Лига наций. Нашей целью всегда должно быть достижение максимального результата".

"Мы испытали сильные эмоции на Евро-2024, а затем ощутили и разочарование от поражения в полуфинале. Проведение Олимпиады в Париже было отличным, оно напоминает нам о силе спорта объединять людей.

Италия остается конкурентоспособной, а Спаллетти сменил многих игроков в составе после Евро. Италия всегда остается Италией”, – считает тренер.