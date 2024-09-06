Криштиану Роналду: Это уникальная веха в моей карьере. Я не бью рекорды... они преследуют меня

Вчера Португалия на своем поле переиграла Хорватию в первом туре Лиги наций (2:1). Главным героем поединка стал лидер хозяев Криштиану Роналду, который отметился забитым мячом в первом тайме.



Этот гол для португальца стал 900-м в профессиональной карьере и в послематчевом интервью 39-летний ветеран отметил, что знаковые события такого масштаба не стоит недооценивать.

"Это был захватывающий гол для меня. Это круглая цифра. Только я знаю, как тяжело работать каждый день, чтобы забить свой 900-й гол. Это уникальная веха в моей карьере. Я не бью рекорды... они преследуют меня!



Как вы знаете, мне уже 39 с половиной лет, поэтому нужно быть очень сосредоточенным, чтобы все шло хорошо. Быть на таком уровне требует большой самоотдачи. Поэтому, когда случаются эти маленькие рекорды, маленькие, большие, я очень волнуюсь, потому что знаю и ценю то, что я делаю, и моих товарищей по команде, потому что, очевидно, без моих товарищей по команде это было бы немыслимым.



После того, что произошло на чемпионате Европы, мы должны были дать хороший ответ, и это произошло. Мы играли хорошо. Хорватия очень хорошо боролась, и я думаю, что это была зрелищная игра. В этой игре я чувствовал себя свободнее, чем обычно. Тренер также дал мне такую возможность, и мы также играли, по моему мнению, немного иначе, чем на чемпионате Европы. Мы сделали много изменений, игроки были более свободными на поле, и когда это происходит, это лучше для меня, я буду честным.



Я чувствую себя лучше, я чувствую себя более вовлеченным в игру и могу больше наслаждаться футболом. Не то чтобы я не наслаждался им на Евро, но мне нравится быть свободным игроком, мне нравится освобождать пространство для моих товарищей по команде, и сегодня команда показала очень хорошую игру", - цитирует Криштиану Роналду Eurosport.

Напомним, что пятикратный обладатель Золотого мяча также стремится достичь отметки в 1000 забитых мячей.