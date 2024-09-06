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Неудачный старт Фурии Рохи. Сербия - Испания 0:0. Видеообзор матча

Лига наций УЕФА

Пробить сербскую оборону действующие чемпионы Евро не сумели

Неудачный старт Фурии Рохи. Сербия - Испания 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 5 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Испании.

Несмотря на 30 нанесённых ударов (в общей сложности) по воротам со стороны обеих команд - голов зрители так и не увидели.

Следующий поединок испанцы проведут против Швейцарии, сербы - с Польшей.

1-й тур Лиги наций. Белград. "Райко Митич"

Сербия — Испания — 0:0

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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