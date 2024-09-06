Лига наций УЕФА
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Неудачный старт Фурии Рохи. Сербия - Испания 0:0. Видеообзор матча
Пробить сербскую оборону действующие чемпионы Евро не сумели
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 5 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Испании.
Несмотря на 30 нанесённых ударов (в общей сложности) по воротам со стороны обеих команд - голов зрители так и не увидели.
Следующий поединок испанцы проведут против Швейцарии, сербы - с Польшей.
1-й тур Лиги наций. Белград. "Райко Митич"
Сербия — Испания — 0:0
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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