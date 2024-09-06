Стойкович о ничьей с Испанией: Я хотел увидеть храбрую Сербию, независимо от соперника. Так оно и было

В Белграде сборная Сербии сотворила небольшую сенсацию: подопечные Драгана Стойковича сыграли в нулевую ничью со сборной Испанией. В послематчевом интервью главный тренер хозяев отметил, что остался очень доволен игрой своей команды в таком противостоянии.

"Мое сердце переполнено, взволновано, ... оно вибрирует. Не из-за результата, но когда я вижу этих ребят, которые так сильно хотели, независимо от результата, вы знаете, что это правильный подход. Спасибо всем, кто был сегодня на стадионе. Возможно, они ждали игру с трепетом, но ребята сделали все, что могли. Я хотел увидеть храбрую Сербию, независимо от соперника. Так оно и было. Это была тяжелая игра, мы знали, что нас ждет. Каждый прыжок или бег на поле был равносилен самоубийству. Мы достаточно умны, чтобы знать некоторые вещи, и мы играли так, как договаривались на тренировках. Мы ждали шанса в контратаке. Мы знали, что он появится. Испания - лучшая команда Европы, контроль мяча для них не является проблемой. В такой ситуации нужно быть дисциплинированным и самоотверженным, выкладываться на полную. Это был пример самопожертвования, усилий и патриотизма", - цитирует Стойковича Marca.

Добавим, что следующий поединок сборная Сербии сыграет 8 сентября на выезде против Дании.