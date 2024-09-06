Луис де ла Фуэнте: Во втором тайме нам не хватало завершающего удара

Действующие чемпионы Европы вчера не сумели переиграть сборную Сербии (0:0). Испанцы хоть и имели возможности для забитого мяча, однако Райкович несколько раз спасал свою команду. На послематчевой пресс-конференции главный тренер пиренейцев Луис де ла Фуэнте отметил, что поединок для его команды выдался тяжелым, а также обеспокоен травмой Микеля Оярсабаля.

"У него [Оярсабаля] очень сильное растяжение голеностопа. Завтра он пройдет обследование, и мы надеемся, что все останется так, как есть. В первом тайме нам не хватало изящества. Во втором тайме нам не хватало завершающего удара. Жара, сухое поле, этот этап сезона? Но я очень спокоен, потому что они выкладываются на полную. Это нормально на этой стадии сезона, отсутствие ритма. Это почти предсезонная игра. Впереди долгий путь", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Marca.

Добавим, что следующий матч Испания сыграет 8 сентября на выезде против Швейцарии.