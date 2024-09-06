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Луис де ла Фуэнте: Во втором тайме нам не хватало завершающего удара
Фурия Роха также потеряла важного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Европы вчера не сумели переиграть сборную Сербии (0:0). Испанцы хоть и имели возможности для забитого мяча, однако Райкович несколько раз спасал свою команду. На послематчевой пресс-конференции главный тренер пиренейцев Луис де ла Фуэнте отметил, что поединок для его команды выдался тяжелым, а также обеспокоен травмой Микеля Оярсабаля.
"У него [Оярсабаля] очень сильное растяжение голеностопа. Завтра он пройдет обследование, и мы надеемся, что все останется так, как есть. В первом тайме нам не хватало изящества. Во втором тайме нам не хватало завершающего удара. Жара, сухое поле, этот этап сезона? Но я очень спокоен, потому что они выкладываются на полную. Это нормально на этой стадии сезона, отсутствие ритма. Это почти предсезонная игра. Впереди долгий путь", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Marca.
Добавим, что следующий матч Испания сыграет 8 сентября на выезде против Швейцарии.
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