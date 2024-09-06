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Вырванная победа на последних минутах. Шотландия - Польша 2:3. Видео голов и обзор матча
Драма в Глазго
Getty Images/Global Images Ukraine
Польша одержала минимальную победу над Шотландией в матче 1-го тура группового этапа Лиги Наций.
В первом тайме единственными голами отличились Себастьян Шиманьский, Роберт Левандовский. Во второй половине встречи шотландцы отыгрались благодаря точным ударам Билли Гилмора и Скотта Мактоминея, но свои три очка поляки всё же не уупустили - на 90+7 минуте решающий пенальти забил Никола Залевский.
Глазго, Хэмпден Парк
Шотландия – Польша 2:3
Голы: Гилмор 46, Мактоминей 76 - Шиманський 8, Левандовский 44 (п), Залевский 90+7 (п)
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