Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент главного тренера сборной Дании о победе над Швейцарией: Мы продемонстрировали великолепную командную игру
Красно-белые возглавили турнирную таблицу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в первом туре Лиги наций Дания дома переиграла Швейцарию, которая заканчивала поединок вдевятером (2:0). Временно роль главного тренера "красно-белых" исполнял ассистент Ларс Кнудсен, поскольку Мортен Вигхорст вынужден пропускать поединки своей сборной из-за болезни. На послематчевой пресс-конференции Ларс Кнудсен заявил, что он очень доволен победой своей команды.
"Мы продемонстрировали великолепную командную игру. Своей игрой, после всего, что произошло за последние две недели, мы доказали, что мы являемся сплоченной командой, как команда и как коллектив. Патрик [Доргу] в очень молодом возрасте показал, что он вынослив в Серии А и что у него есть некоторые действительно захватывающие качества, которые, к счастью, он также смог проявить и помочь нам против Швейцарии", - цитирует Кнудсена Avisen Danmark.
Добавим, что следующий матч сборная Дании проведет дома 8 сентября против Сербии.
Популярное сейчас
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Юбилей Криштиану. Португалия — Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans