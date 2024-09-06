Ассистент главного тренера сборной Дании о победе над Швейцарией: Мы продемонстрировали великолепную командную игру

Вчера в первом туре Лиги наций Дания дома переиграла Швейцарию, которая заканчивала поединок вдевятером (2:0). Временно роль главного тренера "красно-белых" исполнял ассистент Ларс Кнудсен, поскольку Мортен Вигхорст вынужден пропускать поединки своей сборной из-за болезни. На послематчевой пресс-конференции Ларс Кнудсен заявил, что он очень доволен победой своей команды.

"Мы продемонстрировали великолепную командную игру. Своей игрой, после всего, что произошло за последние две недели, мы доказали, что мы являемся сплоченной командой, как команда и как коллектив. Патрик [Доргу] в очень молодом возрасте показал, что он вынослив в Серии А и что у него есть некоторые действительно захватывающие качества, которые, к счастью, он также смог проявить и помочь нам против Швейцарии", - цитирует Кнудсена Avisen Danmark.

Добавим, что следующий матч сборная Дании проведет дома 8 сентября против Сербии.