Буффон: Италия должна оставить провал на Евро позади

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон надеется, что пребывание в Париже поможет "скуадра адзурре" обрести олимпийский дух, которого ей не хватало на Евро-2024.

"Мы должны вновь вернуться на белую полосу в плане результатов или, по крайней мере, вернуть свою душу с прежней игрой, которую мы иногда показывали до Евро. Первые три матча на чемпионате Европы были непростыми, мы попали в самую сложную группу, но все же сумели выйти со второго места.

Затем мы провалились в самый ответственный момент, создав о себе плохое впечатление. Это то, что мы должны оставить позади как можно скорее. В этом смысле завтрашний матч может стать подходящей возможностью послать сильный сигнал", - приводит слова Буффона Football Italia.