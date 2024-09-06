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Буффон: Италия должна оставить провал на Евро позади
Комментарий Джиджи
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон надеется, что пребывание в Париже поможет "скуадра адзурре" обрести олимпийский дух, которого ей не хватало на Евро-2024.
"Мы должны вновь вернуться на белую полосу в плане результатов или, по крайней мере, вернуть свою душу с прежней игрой, которую мы иногда показывали до Евро. Первые три матча на чемпионате Европы были непростыми, мы попали в самую сложную группу, но все же сумели выйти со второго места.
Затем мы провалились в самый ответственный момент, создав о себе плохое впечатление. Это то, что мы должны оставить позади как можно скорее. В этом смысле завтрашний матч может стать подходящей возможностью послать сильный сигнал", - приводит слова Буффона Football Italia.
Сегодня, 6 сентября, сборная Италии сыграет против национальной команды Франции. Начало - в 21:45.
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