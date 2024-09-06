Крейг Беллами о своей сборной: Если быть честным, я вижу очень хорошую команду прямо сейчас

Сборная Уэльса в Кардиффе будет стартовать в Лиге наций против Турции. Для Крейга Беллами это будет дебют на посту главного тренера национальной команды, которую он возглавил летом. На предматчевой пресс-конференции экс-игрок "Ливерпуля" отметил, что его будут переполнять эмоции, когда он выйдет на тренерскую скамью "Кардифф Сити Стедиума", однако он хочет оставаться сосредоточенным на том, что будет происходить на поле.

"Конечно, это прокручивается в голове. Это будет очень гордый момент. Я много работал ради этого, и я это осознаю. Но в тот момент, когда игра начинается, мне платят не за эмоции. Мне платят за то, чтобы я принимал лучшие решения на поле. Конечно, я горжусь и полностью осознаю, что момент может меня поймать. Но он должен пройти очень быстро, потому что на мне лежит большая ответственность, и я также нужен игрокам. Мне надо быть готовым к различным решениям, которые могут возникнуть, и быть спокойным, чтобы принять правильное решение в нужный момент. Это то, чего я жду с нетерпением. Но если быть честным, я вижу очень хорошую команду прямо сейчас. То, как я хочу попробовать играть, немного отличается от того, что они делали раньше", - цитирует Крейга Беллами Independent.

Добавим, что матч Уэльс - Турция состоится 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.