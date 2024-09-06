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Михал Пробеж о вырванной победе над Шотландией: Самое главное, что мы проявили характер
Бело-красные во время игры делали и вынужденные замены из-за повреждений игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Глазго болельщики могли увидеть интересный поединок с участием Шотландии и Польши. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей, а Николо Залевский сумел вырвать победу для своей сборной, реализовав пенальти на 90+7 минуте встречи. На послематчевой пресс-конференции тренер "бело-красных" Михал Пробеж заявил, что в определенных аспектах его игрокам еще не хватает опыта для принятия правильных решений, а также был вынужден делать несколько замен из-за повреждений, которые получили футболисты.
"Я, безусловно, доволен большинством моментов в этом матче. Мы хотели разыгрывать мяч от собственных ворот, рисковать. С другой стороны, моментами нам еще не хватало опыта, закрадывались такие моменты, как в начале второго тайма, когда мы пропустили гол. У Роберта действительно были проблемы со здоровьем после этой ситуации [Левандовский в верховой борьбе столкнулся с шотландским защитником в конце первого тайма - Прим. ред.]. Впереди у него долгий сезон, и мы приняли это во внимание, когда принимали решение о замене. Вынужденными были также замены Себастьяна Шиманского и Пйотра Зелинского. В футболе никогда не было логики. Я в футболе уже много лет, и нас всегда удивляют новые ситуации. После изменений изменился темп игры, матч стал открытым и обе команды хотели забить победный гол. Самое главное, что мы проявили характер", - цитирует Пробежа Lączy nas piłka.
Добавим, что следующий матч Польша сыграет 8 сентября на выезде против сборной Хорватии.
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